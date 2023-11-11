Kehadiran Grup band Bring Me The Horizon (BMTH) disambut hangat penggemar Indonesia (10/11/2023). Pasalnya, konser tersebut telah dinanti penggemar selama 12 tahun.

Antusias penggemar pecah sejak Oliver cs membawakan Can You Feel My Heart sebagai lagu pembukaan. Seluruh penonton kompak ikut menyanyikan 11 lagu yang dibawakan.

Produser: Dea K. Charity

Reporter: Dea K.Charity Video: Dea K.Charity, Tiwi, Fresty

(fru)

