Konser band asal Inggris Bring Me The Horizon ricuh, Sabtu (11/11). Konser digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Kericuhan terjadi akibat penonton kecewa konser dihentikan oleh panitia. Panitia beralasan konser dihentikan karena ada masalah di panggung.

Penonton yang kecewa merusak sejumlah properti panggung dan spanduk. Penonton juga meminta uang tiket mereka dikembalikan.

Kepada media, panitia berjanji akan memberikan keterangan dalam waktu dekat.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

