Tampil Cemerlang Bawa Timnas Spanyol U-17 Atasi Kanada, Marc Guiu : Kami Raih Tiga Poin!

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 11 November 2023 14:15 WIB
Timnas Spanyol U-17 berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Kanada U-17 pada laga perdana Piala Dunia U-17 2023, di Stadion Manahan, Surakarta.
 
Di laga tersebut, Marc Guiu tampil cemerlang dengan mencetak satu gol dan assist. Wonderkid Barcelona itu membawa Spanyol unggul lewat sundulannya pada menit ke-20. Guiu kembali berkontribusi untuk gol kedua yang dicetak oleh Quim Junyent Casanova (76').
 
Dengan kemenangan ini, Spanyol menempati peringkat kedua klasemen Grup B dengan tiga poin.
 
Kontributor:  Septyantoro
Produser: Febry Rachadi
ve: fani g.

