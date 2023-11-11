Timnas Spanyol U-17 berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Kanada U-17 pada laga perdana Piala Dunia U-17 2023, di Stadion Manahan, Surakarta.
Di laga tersebut, Marc Guiu tampil cemerlang dengan mencetak satu gol dan assist. Wonderkid Barcelona itu membawa Spanyol unggul lewat sundulannya pada menit ke-20. Guiu kembali berkontribusi untuk gol kedua yang dicetak oleh Quim Junyent Casanova (76').
Dengan kemenangan ini, Spanyol menempati peringkat kedua klasemen Grup B dengan tiga poin.
