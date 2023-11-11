Timnas Spanyol U-17 berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Kanada U-17 pada laga perdana Piala Dunia U-17 2023, di Stadion Manahan, Surakarta.

Di laga tersebut, Marc Guiu tampil cemerlang dengan mencetak satu gol dan assist. Wonderkid Barcelona itu membawa Spanyol unggul lewat sundulannya pada menit ke-20. Guiu kembali berkontribusi untuk gol kedua yang dicetak oleh Quim Junyent Casanova (76').

Dengan kemenangan ini, Spanyol menempati peringkat kedua klasemen Grup B dengan tiga poin.

----------------------

Kontributor: Septyantoro

Produser: Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News