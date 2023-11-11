...

Diduga Dampak Blooming Eceng Gondok, Kematian Ikan Massal Terjadi di Bengawan Solo

Dedi Mahdi, Jurnalis · Sabtu 11 November 2023 21:09 WIB
Ikan di Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro, Jawa Timur mengalami kematian misterius. Hal ini diduga disebabkan oleh fenomena blooming eceng gondok yang menutup permukaan sungai. Ratusan ikan dengan berbagai jenis mati mengambang dalam video yang direkam warga.
 
Kejadian ini berlangsung di depan pintu Bendung Geram Sungai Bengawan Solo, Ds Padang, Bojonegoro, Jawa Timur. Kematian ikan ini mengakibatkan bau busuk yang mengagetkan warga terutama pemancing.
 
Menurut penelitian, fenomena eceng gondok bisa berdampak buruk bagi perairan. Eceng gondok yang menutupi permukaan menghalangi matahari masuk dan menghilangkan kadar oksigen dalam air yang memicu kematian ikan dan binatang air lainnya. Sebelumnya relawan telah berusaha membersihkan eceng gondok namun permukaan yang tertutup cukup luas.

