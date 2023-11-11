Sebuah bus pariwisata yang mengangkut wisatan ke Goa Pindul terlibat kecelakaan dengan pemotor. Peristiwa ini terjadi di tanjakan Hargodumilah, Kec Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta pada Sabtu (11/11) siang.

Detik-detik kecelakaan terekam CCTV dimana 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Kejadian bermula dari bus yang melaju dari arah Yogyakarta ke Wonosari tiba di tanjakan Hargodumilah.

Dalam kondisi menanjak dan menikung datang motor dari arah kiri bus. Ketika hendak menyalip, pengendara motor oleng dan terjatuh di bagian belakang roda depan bus.

Korban beserta motornya terlindas kendaraan, ia merupakan penumpang yang dibonceng pemotor. Sementara pengendara motor mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Supir bus mengaku tidak melihat adanya pengendara yang melintas dari sisi kiri bus.

