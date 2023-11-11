...

Kecelakaan Bus dan Sepeda Motor di Gunungkidul Akibatkan 1 Orang Meninggal Dunia

Kismaya Wibowo, Jurnalis · Sabtu 11 November 2023 20:34 WIB
A A A
Sebuah bus pariwisata yang mengangkut wisatan ke Goa Pindul terlibat kecelakaan dengan pemotor. Peristiwa ini terjadi di tanjakan Hargodumilah, Kec Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta pada Sabtu (11/11) siang.
 
Detik-detik kecelakaan terekam CCTV dimana 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Kejadian bermula dari bus yang melaju dari arah Yogyakarta ke Wonosari tiba di tanjakan Hargodumilah.
 
Dalam kondisi menanjak dan menikung datang motor dari arah kiri bus. Ketika hendak menyalip, pengendara motor oleng dan terjatuh di bagian belakang roda depan bus.
 
Korban beserta motornya terlindas kendaraan, ia merupakan penumpang yang dibonceng pemotor. Sementara pengendara motor mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Supir bus mengaku tidak melihat adanya pengendara yang melintas dari sisi kiri bus.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini