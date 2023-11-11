...

KKB Kembali Lakukan Aksi Teror di Kab. Puncak, Papua

Fredy Nuboba, Jurnalis · Sabtu 11 November 2023 20:08 WIB
Aparat gabungan TNI, Polri dan Satgas Damai Cartenz lakukan penyisiran buruh KKB. Hal ini dilakukan usai KKB tebar teror di Kab Puncak dengan membakar sekolah dan honai milik warga. Lokasi teror berada di Kampung Kunga, Distrik Ilaga dan Gedung SMPN 1 Gome pada Jumat (10/11).
 
Laporan diterima 17.15 WIT diikuti oleh tembakan flare merah sebanyak 10 kali dari 3 arah berbeda. Sekitar 400 meter dari lokasi terdengar tembakan ke arah Pos Kodim Persiapan. Personel keamanan kemudian memberikan tembakan dan KKB melarikan diri ke Kp Kunga.
 
Aparat gabungan Kab Puncak berupaya menangani situasi ini dengan meningkatkan tingkat keamanan. Situasi ini menunjukan eskalasi gangguan keamanan di wilayah Puncak, Papua Tengah.

Berita Terkait

