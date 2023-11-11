...

Danramil Senen Meninggal Dunia Usai Tertabrak Truk di Tol Cikampek

Rio Manik, Jurnalis · Sabtu 11 November 2023 19:33 WIB
Komandan Rayon Militer 03, Senen, Jakpus, Mayor Infanteri Ahmad Suryana tewas tertabrak truk. Peristiwa ini terjadi di ruas tol Cikampek Km 0-200 pada Sabtu (11/11) pagi
 
Jenazah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi sebelum disemayamkan. Kecelakaan bermula saat almarhum hendak pergi ke kampung halamannya di Karawang, Jawa Barat
 
Di Km 0-200 almarhum menepi untuk bergantian menyetir dengan temannya karena lelah. Namun ketika keluar dari mobil, muncul truk dari arah belakang dan menabrak almarhum
 
Sopir truk kini tengah diperiksa di Satwil Lantas Polres Jaktim dengan barang bukti 1 unit truk
 

