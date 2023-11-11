Salah satu DPO pembunuh aktivis Michele Kurisi Doga ditangkap pada Kamis (9/11) di Kab. Lanny Jaya. JW alias NW ditangkap Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz
Ia merupakan DPO kasus pembunuhan aktivis Michelle Kurisi Doga pada 28 Agustus lalu. Dirinya adalah anggota KNPB yang ikut serta dalam perencanaan pembunuhan
JW juga berperan menjemput korban dari hotel ke lokasi pembunuhan dan mereka aksi keji tersebut. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan. Setidaknya sudah ada 4 orang pelaku yang ditangkap, 3 lainnya masih DPO
(fru)
