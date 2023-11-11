...

Diduga dari Puntung Rokok, Bukit Kawasan Wisata Teropong Kota Bandar Lampung Terbakar

Andres Afandi, Jurnalis · Sabtu 11 November 2023 10:20 WIB
Petugas pemadam dibantu warga memadamkan api yang membakar bukit. TKP di kawasan Wisata Teropong, Kota Bandar Lampung, Jumat (10/11).
 
Api berkobar hebat dan menjalar dengan cepat karena banyak ilalang. Petugas pemadam menurunkan tiga unit mobil pemadam dan belasan personel.
 
Api baru bisa dikendalikan setelah 2,5 jam petugas berjibaku memadamkan api. Api diduga akibat pengunjung yang membuang puntung rokok sembarangan.
 
Kontributor: Andres Afandi
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

