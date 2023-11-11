Petugas pemadam dibantu warga memadamkan api yang membakar bukit. TKP di kawasan Wisata Teropong, Kota Bandar Lampung, Jumat (10/11).

Api berkobar hebat dan menjalar dengan cepat karena banyak ilalang. Petugas pemadam menurunkan tiga unit mobil pemadam dan belasan personel.

Api baru bisa dikendalikan setelah 2,5 jam petugas berjibaku memadamkan api. Api diduga akibat pengunjung yang membuang puntung rokok sembarangan.

Kontributor: Andres Afandi

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

