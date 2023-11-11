Asep, seorang pejalan kaki tewas ditabrak dua mobil dan motor. TKP di Jalan RA Kosasih, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban warga Cikole, Kota Sukabumi, tewas di TKP dengan luka di kepala.

Saksi menyebut, korban awalnya akan menyeberang menuju klinik. Mobil sedan dari arah Jakarta ngebut menabrak korban hingga terpental. Korban diserempet motor dari arah lain hingga masuk kolong angkot.

Saat ini, Sabtu (11/11) polisi terus menyelidiki kasus tersebut.

Kontributor: Budi Setiawan

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

