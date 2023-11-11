Penyidik KPK selesai geledah rumah pribadi Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. Penggeledahan itu selesai, Jumat (10/11) pukul 00.00 WIB. Rumah berada di Raffles Hills Cibubur, Cimanggis, Depok, Jabar.

Sudin diduga terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Rumah mewah itu digeledah usai Maghrib hingga pukul 00.00 WIB.

Penyidik membawa koper dan kardus diduga berisi alat bukti yang diamankan.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: B. Lilia Nova

