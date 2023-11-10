Influencer Anya Geraldine geram lantaran diteror dan dikuntit penggemar fanatiknya. Belum lama ini, ia merasa diikuti oleh oknum penggemar tersebut.

Selain itu, ia juga terganggu dengan teror pesan tak senonoh di media sosialnya. Anya lantas mengimbau para penggemar untuk bersikap sewajarnya.

Menurutnya, figur publik juga memerlukan ruang pribadi yang perlu dihargai.

