93 Warga Rumania Dievakuasi dari Gaza

Betty Usman, Jurnalis · Kamis 09 November 2023 21:00 WIB
Beberapa warga Rumania yang dievakuasi dari Gaza tiba di Rumania, Rabu (8/11). 93 orang diterbangkan dengan pesawat carteran dari Mesir ke Bandara dekat Bukares. 
 
Pesawat juga bawa pulang 36 warga Moldova, menurut kementerian luar negeri Rumania. Menlu Rumania, Luminita Odobescu, mengatakan akan evakuasi seluruh warga Rumania dari Gaza. 51 warga Rumania lainnya telah diberikan izin untuk meninggalkan Gaza melalui perbatasan Rafah menyeberang ke Mesir.
 
Mereka tidak merinci kapan hal ini akan dilakukan. 6 orang berkewarganegaraan ganda Rumania-Israel termasuk yang disandera oleh Hamas.

(mhd)

