Timnas Spanyol U-17 melakukan latihan perdana di Lapangan Blulukan, Colomadu, Karanganyar. Latihan perdana tersebut dipimpin oleh pelatih kepala Jose Maria Lana Fernandes, dengan membawa 21 pemain.

Salah satunya adalah wonderkid Barcelona, Marc Guiu yang siap menggebrak di gelaran Piala Dunia 2023. Ini sebagai persiapan Timnas Spanyol U-17 menghadapi pertandingan babak penyisihan Piala Dunia U-17 Grup B 2023.

Timnas Spanyol U-17 akan melakoni laga perdana melawan Kanada di Stadion Manahan Solo, pada Jumat (10/11).

