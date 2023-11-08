Ribuan suporter memadati sepanjang jalan Slamet Riyadi, Solo, untuk merayakan satu abad Persi Solo. Para suporter menyalakan flare hingga kembang api yang diiringi dengan anthem Persis Solo 'Satu Jiwa'.

Mereka membawa sejumlah spanduk yang berisi ucapan selamat kepada Persis Solo yang memasuki usia satu abad. Menurut presiden Pasoepati, Agoes Warsoep dalam satu abad ini diharapkan Persis Solo bisa jauh lebih baik dalam segala hal.

----------------------

Reporter : Septyantoro

Produser: Febry Rachadi

Ve: Geri A

(rns)

