...

Misi Balas Dendam Jelang Hadapi Central Coast Mariners, Stefano Cugura Minta Suporter Bali United Penuhi Stadion

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 08 November 2023 14:30 WIB
A A A
Bali United melakukan persiapan jelang menghadapi Central Coast Mariners  pada laga  grup G Piala AFC 2023-2024, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Rabu (08/11).
 
Serdadu Tridatu berambisi membalas kekalahan 3-6  yang dialami di Australia. Mereka berlatih memperbaiki dan memantapkan strategi untuk bisa meraih poin di laga nanti
 
Pelatih Bali United, Stefano Cugurra Teco mengatakan anak asuhnya siap tempur. Ia juga menyampaikan agar suporter Bali United memenuhi stadion untuk memberikan dukungan ekstra demi meraih hasil terbaik.
 
------------
 
Kontributor : Ketut Catur Kusumaningrat
Produser : Febry Rachadi
ve: fg

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini