Bali United melakukan persiapan jelang menghadapi Central Coast Mariners pada laga grup G Piala AFC 2023-2024, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Rabu (08/11).

Serdadu Tridatu berambisi membalas kekalahan 3-6 yang dialami di Australia. Mereka berlatih memperbaiki dan memantapkan strategi untuk bisa meraih poin di laga nanti

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra Teco mengatakan anak asuhnya siap tempur. Ia juga menyampaikan agar suporter Bali United memenuhi stadion untuk memberikan dukungan ekstra demi meraih hasil terbaik.

------------

Kontributor : Ketut Catur Kusumaningrat

Produser : Febry Rachadi

ve: fg

(sfn)

