KPK Tingkatkan Kasus Gratifikasi Wamenkumham ke Tahap Penyidikan

Rizki Falupi, Jurnalis · Rabu 08 November 2023 18:00 WIB
Kasus dugaan gratifikasi yang menyeret Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meningkatkan kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
 
Diketahui, Edward Omar Sharif Hiariej diduga menerima gratifikasi senilai Rp7 miliar melalui asisten pribadinya. Uang tersebut diduga berkaitan dengan bantuan terkait pengurusan status hukum PT. Citra Lampia Mandiri (CLM).
 
Kontributor: Rizki Faluvi 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

