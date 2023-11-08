Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal banyak pihak yang menyebut Pemilu 2024 bisa diintervensi siapa pun. Menurut Jokowi, intervensi sulit dilakukan karena pemilu Indonesia sangat demokratis.

Jokowi menjelaskan, di setiap tempat pemungutan suara (TPS) terdapat saksi-saksi dari masing-masing partai politik dan pihak keamanan seperti TNI dan Polri.

Hal itu disampaikan Jokowi di Rakornas Penyelenggara Pemilu 2023, Jakarta, Rabu (8/11).

Presiden menegaskan, Pemilu 2024 sudah sangat terbuka. Bahkan, masyarakat dan media bisa mengawasi secara langsung jalannya pemilu. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi. Karena jelas sangat sangat sulit.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

