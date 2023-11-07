Empat pemain Timnas U-17 Polandia resmi dipulangkan karena melakukan tindakan indisipliner jelang Piala Dunia U-17 2023. Mereka kembali ke negara asalnya usai terindikasi dalam pengaruh alkohol saat menjalani pemusatan latihan di Bali.

Keempat pemain yang dicoret itu adalah Oskar Tomczyk, Filip Rozga, Jan Labedzki, dan Filip Wolski. Timnas Polandia U-17 masuk Grup D Piala Dunia U-17 2023

Skuad asuhan Marcin Wlodarski akan melakoni laga perdana babak grup melawan Jepang di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Sabtu (11/11).

