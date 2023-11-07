...

Tak Terkendala Cuaca Panas Surabaya, Timnas Panama U-17 Geber Latihan di Gelora 10 November

Sony Hermawan, Jurnalis · Selasa 07 November 2023 14:10 WIB
Surabaya, Jawa Timur - Timnas Panama menggelar latihan di Gelora 10 November Surabaya jelang laga perdana Grup A Piala Dunia U-17 2023 melawan Maroko. Sebanyak 21 pemain terbaik negara Amerika Utara itu serius melahap menu latihan.
 
Skuad arahan Michael Stump terus mematangkan persiapan guna meladeni agresivitas wakil Afrika Maroko. Terlebih para pemain beradaptasi cukup cepat di Indonesia karena kondisi cuaca yang tak beda jauh dengan negara mereka. Gelandang Panama U-17 Aldair Marta menyebut rekan-rekan setimnya punya kemampuan untuk memberikan hasil yang terbaik di laga perdana.
 
Selain Maroko, timnas Panama juga akan menghadapi tuan rumah Indonesia 
dan tim kuat dari Amerika Latin Ekuador.
 
