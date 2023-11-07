Rumah di Jalan Gorda, Lubang Buaya, Jaktim terbakar, Selasa (7/11). Rumah berada di kawasan padat penduduk hingga memicu kepanikan. Api disertai asap tebal membuat panik warga sekitar karena takut menjalar
17 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Api awalnya muncul dari rumah servis barang elektronik diduga korsleting
Kontributor: Rio Manik
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
