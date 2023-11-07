Rumah di Jalan Gorda, Lubang Buaya, Jaktim terbakar, Selasa (7/11). Rumah berada di kawasan padat penduduk hingga memicu kepanikan. Api disertai asap tebal membuat panik warga sekitar karena takut menjalar

17 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Api awalnya muncul dari rumah servis barang elektronik diduga korsleting

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

