Seperti inilah proses ekskavasi penyelamatan Prasasti Sambangan I dan II yang dilakukan tim Balai Pelestarian Budaya Wilayah XI Jatim di Desa Sambangrejo, Lamongan.

Prasasti diangkat menggunakan alat berat berupa trackbell dan katrol agar bisa mengikuti bentuk awal prasasti.

Ciri-ciri prasasti berbentuk kurawal dan dari aksara Jawa kuno yang terbaca. Diduga 2 prasasti yang ada di Desa Sambangan tersebut dibuat pada masa Airlangga. Lokasi prasasti akan didirikan cungkup untuk nantinya akan dipakai sebagai balai pelestarian desa dan sarana pendidikan bagi anak-anak.

Reporter: abdul wakhid

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

