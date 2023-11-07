...

OKEZONE UPDATES: Viral! Atap Stasiun KCIC Bocor hingga Aksi Pesepeda Masuk Jalur Cepat di Jembatan Suramadu

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 07 November 2023 08:33 WIB
Okezone Update kali ini diawali dengan viral video atap Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Whoosh di Halim bocor saat hujan deras melanda DKI Jakarta.
 
Video selanjutnya tak kalah heboh, sebuah helikopter porak-porandakan warung di Pangandaran. 
 
Okezone Update selanjutnya ditutup dengan aksi pesepada masuk jalur cepat di Jembatan Suramadu, Bangkalan Madura, Jawa Timur.
 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

