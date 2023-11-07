Okezone Update kali ini diawali dengan viral video atap Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Whoosh di Halim bocor saat hujan deras melanda DKI Jakarta.

Video selanjutnya tak kalah heboh, sebuah helikopter porak-porandakan warung di Pangandaran.

Okezone Update selanjutnya ditutup dengan aksi pesepada masuk jalur cepat di Jembatan Suramadu, Bangkalan Madura, Jawa Timur.

Produser: Akira Aulia W

