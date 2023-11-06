Seorang pemuda berinisial MF (22) warga Bekasi ditemukan tewas. Korban tewas usai tertabrak KRL Commuter Line dari arah Jakarta-Bekasi. Lokasi di kawasan Buaran, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (5/11) malam.

Petugas yang berada di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban. Korban tertabrak kereta saat hendak menyebrang untuk membeli bensin eceran.

Diduga korban tak melihat maupun mendengar datangnya kereta hingga akhirnya tertabrak. Kini jasad korban telah dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Akira Aulia W

(fru)

