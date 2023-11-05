Inter Milan beri kekalahan perdana Atalanta di kandangnya 2-1 untuk kokohkan posisi pemuncak klasemen sementara Liga Italia 2023/2024.

Penalti Hakan Calhanoglu menjebol gawang La Dea pertama kalinya di Bergamo musim ini (40'). Lengkungan Lautaro Martinez menambah derita tuan rumah di menit 57.

La Beneamata melanjutkan laju 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Hasil ini membuat Inter unggul 5 poin dengan pesaing terdekat Juventus.

