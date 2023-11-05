Musim kemarau membawa berkah bagi pemilik usaha air isi ulang di Blora, Jateng. Permintaan air isi ulang meningkat tajam jika dibandingkan hari biasa.

Jika hari biasa permintaan air isi ulang mencapai 100 galon per hari. Pada musim kemarau permintaan bisa mencapai 180 galon per hari.

Tingginya permintaan disebabkan meningkatnya konsumsi air putih di musim kemarau. Meski permintaan tinggi, harga jual air isi ulang masih stabil. Untuk harga satu galon dijual seharga Rp6.000.

Kontributor: Heri Purnomo

Produser: Akira Aulia W

(fru)

