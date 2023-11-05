...

Aksi Nekat Rombongan Pesepeda yang Masuk Jalur Roda Empat Suramadu Viral di Medsos

Taufik Syahrawi, Jurnalis · Minggu 05 November 2023 23:00 WIB
Aksi nekat dilakukan rombongan pesepeda yang melintasi jembatan Suramadu. Mereka juga memasuki jalur cepat khusus roda empat. Aksi itu terekam pengendara yang melintas dari arah Bangkalan ke Surabaya
 
Setidaknya ada 6 pesepeda yang terlihat melaju ke arah selatan melalui jalur roda empat. Bahkan 2 diantaranya berada di tengah jalur dan memegang bagian belakang truk
 
Tak hanya dikecam netizen, pihak kepolisian juga menyebut aksi tersebut adalah aksi ceroboh. Aksi ini akan membahayakan keselamatan pesepeda karena angin laut yang kencang

