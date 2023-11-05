Aksi nekat dilakukan rombongan pesepeda yang melintasi jembatan Suramadu. Mereka juga memasuki jalur cepat khusus roda empat. Aksi itu terekam pengendara yang melintas dari arah Bangkalan ke Surabaya

Setidaknya ada 6 pesepeda yang terlihat melaju ke arah selatan melalui jalur roda empat. Bahkan 2 diantaranya berada di tengah jalur dan memegang bagian belakang truk

Tak hanya dikecam netizen, pihak kepolisian juga menyebut aksi tersebut adalah aksi ceroboh. Aksi ini akan membahayakan keselamatan pesepeda karena angin laut yang kencang

(fru)

