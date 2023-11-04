...

Ini Fakta Heboh Bocah 10 Tahun Menikah di Sampang, Sempat Gegerkan Warganet

Fathorrahman , Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 14:00 WIB
Warganet heboh dengan video viral sepasang bocah 10 tahun menikah. Peristiwa terjadi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
 
Momen heboh diunggah beberapa akun Tiktok dan ditonton jutaan warganet. Dalam video, kedua bocah terlihat berdiri di depan rumah.
 
Bocah perempuan terlihat memegang buket bunga dan tersenyum manis. Pengantin pria memakai kopiah hitam dan baju putih juga tersenyum.
 
Setelah video viral, aparat turun ke Desa Tragih, Robatal tempat kejadian. Setelah diklarifikasi, Sabtu (4/11) pasangan belia itu hanya bertunangan.
 
Kontributor: Fathorrahman
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

