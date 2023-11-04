Warganet heboh dengan video viral sepasang bocah 10 tahun menikah. Peristiwa terjadi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

Momen heboh diunggah beberapa akun Tiktok dan ditonton jutaan warganet. Dalam video, kedua bocah terlihat berdiri di depan rumah.

Bocah perempuan terlihat memegang buket bunga dan tersenyum manis. Pengantin pria memakai kopiah hitam dan baju putih juga tersenyum.

Setelah video viral, aparat turun ke Desa Tragih, Robatal tempat kejadian. Setelah diklarifikasi, Sabtu (4/11) pasangan belia itu hanya bertunangan.

