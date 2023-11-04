...

Main Bola di Stadion Kota Bojonegoro, Pelajar Tersambar Petir

Dedi Mahdi, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 08:42 WIB
Seorang pelajar tersambar petir saat bermain bola, Jumat (3/11). TKP di Stadion Haji Sudirman, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Ibu korban yang duduk di tribun penonton menangis histeris.
 
Korban Tegar Dwi Prasetya (15) adalah pelajar SMPN 5 Bojonegoro. Korban selamat setelah mendapat perawatan intensif di RS.
 
Sekolah membenarkan korban siswa mereka, ikut turnamen dari sekolah bola. Saat ini, Sabtu (4/11) korban masih menjalani perawatan di RS.
 
Kontributor: Dedi Mahdi
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

