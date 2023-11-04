Seorang pelajar tersambar petir saat bermain bola, Jumat (3/11). TKP di Stadion Haji Sudirman, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Ibu korban yang duduk di tribun penonton menangis histeris.
Korban Tegar Dwi Prasetya (15) adalah pelajar SMPN 5 Bojonegoro. Korban selamat setelah mendapat perawatan intensif di RS.
Sekolah membenarkan korban siswa mereka, ikut turnamen dari sekolah bola. Saat ini, Sabtu (4/11) korban masih menjalani perawatan di RS.
Kontributor: Dedi Mahdi
Produser: B. Lilia Nova
