Jelang tampil di Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Timnas Inggris U-17 telah tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada Jumat (03/11). Tim asuhan Ryan Garry membawa total 21 pemain untuk berlaga di Piala Dunia U-17 2023.

Skuad The Young Lions diperkuat pemain muda dari klub Liga Inggris, seperti Chelsea, Arsenal, dan Manchsester City. Timnas Inggris U-17 berada dalam Grup C bersama Iran, Kaledonia Baru, dan Brasil.

Laga perdana timnas Inggris U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan menghadapi Kaledonia Baru di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (11/11).

