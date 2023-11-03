Timnas Indonesia U-17 mendarat di bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat (03/11) siang.

Kedatangan skuad Garuda Muda hari ini membawa total 42 orang yang terdiri dari pemain beserta ofisial. Tiba di Surabaya, tim besutan Bima Sakti langsung menuju ke salah satu hotel di Surabaya.

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Panama, Ekuador, dan Maroko. Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan akan menghadapi Ekuador U-17 pada 10 November 2023, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

