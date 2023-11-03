...

Siap Tempur di Piala Dunia u17 2023, Timnas Indonesia U-17 Mendarat di Surabaya

Yoyok Agusta, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 16:10 WIB
A A A
Timnas Indonesia U-17 mendarat di bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat (03/11) siang.
 
Kedatangan skuad Garuda Muda hari ini membawa total 42 orang yang terdiri dari pemain beserta ofisial. Tiba di Surabaya, tim besutan Bima Sakti langsung menuju ke salah satu hotel di Surabaya.
 
Timnas Indonesia  U-17 tergabung di Grup A bersama Panama, Ekuador, dan Maroko. Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan akan menghadapi Ekuador U-17 pada 10 November 2023, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).
 
------------
 
Reporter : Yoyok Agusta
Produser : Febry Rachadi
Ve: Geri A

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini