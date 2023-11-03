...

Viral, Warung Pempek Kulit di Palembang Laris Ribuan Porsi dalam Sehari

Erwin Setiawan, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 16:25 WIB
A A A
Warung Pempek Agus selalu ramai pembeli meskipun letaknya tersembunyi. Menurut pemilik, warung ini sudah berjualan dari tahun 1990. Sejak dulu, menu pempek kulit kuah model menjadi favorit para pelanggan.
 
Bahkan menu tersebut bisa terjual hingga 1000 porsi dalam sehari. Hidangan pempek ini dibanderol seharga 2.500 rupiah hingga 8.000 rupiah saja.
 
Produser :Dea K.Charity
Reporter : Erwin Setiawan

(fru)

