Sirkuit Mandalika Tak Masuk Agenda WSBK 2024, Pemprov NTB Minta Penyelenggara Cari Event Pengganti

Rizka Anjani, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 16:40 WIB
Sirkuit Mandalika resmi tidak masuk kalender balap World Superbike (WSBK) 2024. Sebelumnya, sirkuit yang berada di Lombok, NTB itu tidak pernah absen menyelenggarakan WSBK sejak 2021.
 
Penghapusan sirkuit Mandalika dalam ajang WSBK, membuat Pemprov NTB meminta pihak penyelenggara untuk mencari event lain sebagai pengganti. Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi berharap sirkuit Mandalika tetap harus digunakan untuk event lainnya agar pariwisata di pulau Lombok terus berkembang.
 
Reporter:  Rizka Anjani
Produser: Febry Rachadi

(sfn)

