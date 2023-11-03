Pemprov DKI Jakarta meresmikan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pesanggrahan di RTH Komplek Cirendeu Permai Raya, Lebak Bulus, pada Jumat (3/11/2023).

IPA Pesanggrahan adalah yang pertama dibangun PAM Jaya dengan Penyertaan Modal Daerah dari APBD DKI Jakarta. Ia menjelaskan IPA Pesanggrahan nantinya akan membantu pasokan air bersih perpipaan di Jakarta Selatan.

IPA Pesanggrahan ini dibangun dengan kapasitas 750 LPS mencakup 10 kelurahan di Jakarta Selatan, dan akan melayani 45 ribu pelanggan rumah tambahan baru.

Reporter : Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

