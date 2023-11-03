Situs resmi Kementerian Pertahanan tak bisa diakses pada Jumat (3/11/2023). Berdasarkan Karo Humas Setjen Kemhan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha Kemhan menonaktifkan sementara situs resmi miliknya untuk mendalami dugaan peretasan yang dialami.

Setelah proses identifikasi, pihaknya akan segera mengaktifkan kembali situs resmi Kemhan. Sebelumnya, akun Twitter @stealthmole_int yang fokus pada laporan keamanan siber menyampaikan bahwa situs Kemhan mengalami peretasan lengkap dengan bukti tangkapan layar

