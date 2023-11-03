...

Situs Resmi Kemhan Nonaktif Sementara untuk Dalami Dugaan Peretasan

Riana Rizkia, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 11:00 WIB
Situs resmi Kementerian Pertahanan tak bisa diakses pada Jumat (3/11/2023). Berdasarkan Karo Humas Setjen Kemhan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha Kemhan menonaktifkan sementara situs resmi miliknya untuk mendalami dugaan peretasan yang dialami. 
 
Setelah proses identifikasi, pihaknya akan segera mengaktifkan kembali situs resmi Kemhan. Sebelumnya, akun Twitter @stealthmole_int yang fokus pada laporan keamanan siber menyampaikan bahwa situs Kemhan mengalami peretasan lengkap dengan bukti tangkapan layar 
 
Reporter : Riana Rizkia
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

