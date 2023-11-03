Dua mahasiswi dan seorang dosen terjebak lift nyaris kehabisan oksigen, Jumat (3/11). Peristiwa di area Kampus Universitas Fajar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Korban terjebak saat listrik padam dan lift yang dinaiki berhenti mendadak. Teknisi dan petugas pemadam kebakaran terpaksa membongkar lift. Korban nyaris kehabisan oksigen karena terperangkap selama 40 menit
Kontributor: Yoel Yusvin
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
