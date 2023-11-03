...

Listrik Padam, Mahasiswa dan Dosen Terjebak Lift Nyaris Kehabisan Oksigen di Kampus Universitas Fajar

Yoel Yusvin, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 10:15 WIB
A A A
Dua mahasiswi dan seorang dosen terjebak lift nyaris kehabisan oksigen, Jumat (3/11). Peristiwa di area Kampus Universitas Fajar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
 
Korban terjebak saat listrik padam dan lift yang dinaiki berhenti mendadak. Teknisi dan petugas pemadam kebakaran terpaksa membongkar lift. Korban nyaris kehabisan oksigen karena terperangkap selama 40 menit
 
Kontributor: Yoel Yusvin
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini