Tak Pakai Pelindung, Pekerja Jatuh dari Plafon Setinggi 10 Meter di Masjid Gedung Sate

Ervan David, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 10:00 WIB
Seorang pekerja terjatuh dari plafon setinggi 10 m di Masjid At-Muttaqien yang berada di kawasan Gedung Sate, Bandung.
 
Insiden itu terjadi pada Kamis (2/11/2023) pagi. Saat itu sejumlah pekerja tengah melakukan renovasi atap masjid.
 
Setelah terjatuh, korban yang tidak memakai alat pelindung diri ini tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit dengan kondisi kaki patah. Pekerja tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit untuk pemulihan.
 
Reporter : Ervan David
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

