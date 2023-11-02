...

Kejutan! Singkirkan Bayern Munich, Klub Divisi Tiga Saarbrucken Berpesta Layaknya Juara

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 17:45 WIB
Klub divisi tiga Jerman FC Saarbrucken berpesta di tengah lapangan usai secara mengejutkan mengalahkan Bayern Munich 2-1 di DFB Pokal 2023/2024. Para pemain dan pelatih larut dalam euforia layaknya menjadi juara. 
 
Sempat tertinggal gol Thomas Muller, tuan rumah kemudian bangkit
dan membalikkan keadaan di menit-menit akhir pertandingan. Kekalahan ini membuat Bayern Munich kehilangan kans menyapu bersih gelar domestik musim ini.
 
Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

