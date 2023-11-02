Klub divisi tiga Jerman FC Saarbrucken berpesta di tengah lapangan usai secara mengejutkan mengalahkan Bayern Munich 2-1 di DFB Pokal 2023/2024. Para pemain dan pelatih larut dalam euforia layaknya menjadi juara.

Sempat tertinggal gol Thomas Muller, tuan rumah kemudian bangkit

dan membalikkan keadaan di menit-menit akhir pertandingan. Kekalahan ini membuat Bayern Munich kehilangan kans menyapu bersih gelar domestik musim ini.

