Semarak menyambut Piala Dunia U-17 2023 mulai terasa di Kota Surabaya. Seperti di Kampung Manukan Lor IV-K di kawasan RW 01, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.
Mereka menghias kampungnya dengan berbagai pernak-pernik bernuansa sepak bola. Mulai dari gambar bendera peserta hingga maskot Piala Dunia U-17 menghias gapura masuk perkampungan.
Menurut Ketua RW, Lukas Prastowo, menghias kampung menyambut Piala Dunia U-17 ini atas kemauan warga sendiri. Melalui kegiatan tersebut masyarakat Kota Surabaya bisa ikut menyukseskan perhelatan Piala Dunia U-17.
Reporter : Nursyafei
Produser : Febry Rachadi
