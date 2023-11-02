Timnas Meksiko U-17 menjalani sesi latihan di pusat pelatihan Bali United, Kamis (02/11).

Skuad asuhan Raul Chabrand sesi latihan berjalan ditengah panasnya cuaca di Bali yang berkisar 31-32 derajat. Pemain Timnas Meksiko U-17 mengatakan bahwa dirinya sangat senang berlatih di Bali. Ia memuji tempat latihan yang bagus dan indah meski cuaca di Bali cukup panas.

Timnas Mesksiko U-17 tergabung di Grup F di Piala Dunia U-17 2023, bersaing dengan Jerman, Venezuela, dan Selandia Baru. Mereka akan menghadapi Jerman di laga pembuka Grup F di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Bandung, Minggu (12/11).

------------

Reporter : Ketut Catur Kusumaningrat

Produser : Febry Rachadi

(rns)

