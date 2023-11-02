...

Jelang Piala Dunia U-17 2023, Timnas Meksiko U-17 Jalani Latihan di Tengah Cuaca Panas Bali

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 15:00 WIB
A A A
Timnas Meksiko U-17 menjalani sesi latihan di pusat pelatihan Bali United, Kamis (02/11).
 
Skuad asuhan Raul Chabrand sesi latihan berjalan ditengah panasnya cuaca di Bali yang berkisar 31-32 derajat. Pemain Timnas Meksiko U-17 mengatakan bahwa dirinya sangat senang berlatih di Bali. Ia memuji tempat latihan yang bagus dan indah meski cuaca di Bali cukup panas.
 
Timnas Mesksiko U-17 tergabung di Grup F di Piala Dunia U-17 2023,  bersaing dengan Jerman, Venezuela, dan Selandia Baru. Mereka akan menghadapi Jerman di laga pembuka Grup F di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Bandung, Minggu (12/11).
 
------------
 
Reporter : Ketut Catur Kusumaningrat
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini