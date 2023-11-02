...

Situs Kemhan Diduga Diretas, Ancamannya Menjual Data Penting di Pasar Gelap

Riana Rizkia, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 12:15 WIB
Website resmi Kementerian Pertahanan diduga diretas sejak Rabu (1/10). Hal itu diketahui dari akun keamanan siber @stealthmole_int. Terlihat bukti tangkapan layar yang memperlihatkan situs Kemhan dibobol. 
 
Peretas mengklaim mengantongi dokumen rahasia dan sensitif. Bahkan, peretas mengaku akan menjual data sensitif itu di pasar gelap. Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menyebut tengah mendalami kebenaran informasi itu, Kamis (2/11).
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

