Deni Pratama, remaja asal Deliserdang, Medan meninggal dunia, Selasa (1/11). Sebelumnya, ia dibakar hidup-hidup oleh temannya karena dicurigai mencuri ponsel.

Korban sempat menjalani perawatan selama 7 hari di RS Mitra Sejati Medan. Diketahui, korban mengalami luka bakar parah sekitar 80 persen. Kini almarhum Deni telah dimakamkan TPU Muslim, Kota Medan.

Kontributor: Adi Palapa Harahap

Produser: Akira Aulia W

(fru)

