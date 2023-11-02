Deni Pratama, remaja asal Deliserdang, Medan meninggal dunia, Selasa (1/11). Sebelumnya, ia dibakar hidup-hidup oleh temannya karena dicurigai mencuri ponsel.
Korban sempat menjalani perawatan selama 7 hari di RS Mitra Sejati Medan. Diketahui, korban mengalami luka bakar parah sekitar 80 persen. Kini almarhum Deni telah dimakamkan TPU Muslim, Kota Medan.
Kontributor: Adi Palapa Harahap
Produser: Akira Aulia W
(fru)
