7 Hari Dirawat di RS, Remaja Dibakar Teman di Deliserdang Meninggal Dunia

Adi Palapa Harahap, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 10:00 WIB
Deni Pratama, remaja asal Deliserdang, Medan meninggal dunia, Selasa (1/11). Sebelumnya, ia dibakar hidup-hidup oleh temannya karena dicurigai mencuri ponsel.
 
Korban sempat menjalani perawatan selama 7 hari di RS Mitra Sejati Medan. Diketahui, korban mengalami luka bakar parah sekitar 80 persen. Kini almarhum Deni telah dimakamkan TPU Muslim, Kota Medan.
 
Kontributor: Adi Palapa Harahap
Produser: Akira Aulia W

