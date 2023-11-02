Polda Jabar akan menggelar prarekonstruksi pembunuhan ibu anak, Kamis (2/11). Berbagai persiapan dilakukan termasuk membawa kembali mobil ke TKP. TKP pembunuhan di Desa Jalancagak, Subang, Jawa Barat.

Selain di Jalancagak, lapak penjual pecel lele di pasar dipasang garis polisi. Di tempat ini Yosef dan Danu bertemu sebelum Ibu Tuti dan Amel terbunuh. Polisi akan menggelar sebanyak 80 reka adegan dengan lima tersangka.

Lima tersangka yang akan dihadirkan Yosef, Danu, Mimin, Arighi dan Abi.

Kontributor: Yudy Heryawan

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News