...

Misteri Pembunuhan Ibu Anak di Subang, Polisi Siapkan Prarekonstruksi

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 09:28 WIB
A A A
Polda Jabar akan menggelar prarekonstruksi pembunuhan ibu anak, Kamis (2/11). Berbagai persiapan dilakukan termasuk membawa kembali mobil ke TKP. TKP pembunuhan di Desa Jalancagak, Subang, Jawa Barat.
 
Selain di Jalancagak, lapak penjual pecel lele di pasar dipasang garis polisi. Di tempat ini Yosef dan Danu bertemu sebelum Ibu Tuti dan Amel terbunuh. Polisi akan menggelar sebanyak 80 reka adegan dengan lima tersangka.
 
Lima tersangka yang akan dihadirkan Yosef, Danu, Mimin, Arighi dan Abi.
 
Kontributor: Yudy Heryawan
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini