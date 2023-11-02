Truk tangki muatan 8 ribu liter air isi ulang terguling, Kamis (2/11). Kejadian di Flyover Pancoran, Jakarta Selatan saat truk akan menanjak. Truk nopol B 9715 TFU menghindari motor yang menyalip ugal-ugalan.

Pengemudi banting setir ke kiri, menabrak pembatas jalan dan terguling. Truk awalnya melaju dari arah Cawang menuju ke Slipi.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

