Truk tangki muatan 8 ribu liter air isi ulang terguling, Kamis (2/11). Kejadian di Flyover Pancoran, Jakarta Selatan saat truk akan menanjak. Truk nopol B 9715 TFU menghindari motor yang menyalip ugal-ugalan.
Pengemudi banting setir ke kiri, menabrak pembatas jalan dan terguling. Truk awalnya melaju dari arah Cawang menuju ke Slipi.
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
