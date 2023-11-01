SIDOARJO, JAWA TIMUR - Timnas Panama U-17 jadi peserta kedua Piala Dunia U-17 yang mendarat di bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

Kedatangan Timnas Panama U-17 hari ini membawa total 35 orang yang terdiri dari pemain beserta ofisial. Timnas Panama U-17 tergabung di Grup A bersama Indonesia, Ekuador, dan Maroko.

Mereka akan menghadapi Maroko U-17 pada 10 November 2023, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Reporter : Yoyok Agusta

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

