Siap Berlaga di Piala Dunia U-17, Timnas Panama U-17 Mendarat di Indonesia

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 19:00 WIB
SIDOARJO, JAWA TIMUR - Timnas Panama U-17 jadi peserta kedua Piala Dunia U-17  yang mendarat di bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.
 
Kedatangan Timnas Panama U-17 hari ini membawa total 35 orang yang terdiri dari pemain beserta ofisial. Timnas Panama U-17 tergabung di Grup A bersama Indonesia, Ekuador, dan Maroko.
 
Mereka akan menghadapi Maroko U-17 pada 10 November 2023, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).
 
Reporter : Yoyok Agusta
Produser : Febry Rachadi
