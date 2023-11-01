SIDOARJO, JAWA TIMUR - Timnas Panama U-17 jadi peserta kedua Piala Dunia U-17 yang mendarat di bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.
Kedatangan Timnas Panama U-17 hari ini membawa total 35 orang yang terdiri dari pemain beserta ofisial. Timnas Panama U-17 tergabung di Grup A bersama Indonesia, Ekuador, dan Maroko.
Mereka akan menghadapi Maroko U-17 pada 10 November 2023, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).
Reporter : Yoyok Agusta
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.
(sfn)
