SIDOARJO, JAWA TIMUR - Timnas Maroko U-17 telah tiba di bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 29 pemain beserta ofisial diboyong untuk mengikuti gelaran Piala Dunia U-17.
Timnas Maroko U-17 tergabung di Grup A bersama Indonesia, Ekuador, dan Panama. Skuad asuhan Said Chiba, akan menghadapi Timnas Indonesia U-17 pada laga terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada tanggal 16 November 2023.
