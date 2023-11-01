...

Lakukan Persiapan Piala Dunia U-17 Lebih Awal, Timnas Maroko U-17 Tiba di Indonesia

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 15:00 WIB
A A A
SIDOARJO, JAWA TIMUR - Timnas Maroko U-17 telah tiba di bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 29 pemain beserta ofisial diboyong untuk mengikuti gelaran Piala Dunia U-17.
 
Timnas Maroko U-17 tergabung di Grup A bersama Indonesia, Ekuador, dan Panama. Skuad asuhan Said Chiba, akan menghadapi Timnas Indonesia U-17 pada laga terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023. 
 
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada tanggal 16 November 2023.
 
------------
 
Reporter : Yoyok Agusta
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini