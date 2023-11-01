SIDOARJO, JAWA TIMUR - Timnas Maroko U-17 telah tiba di bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 29 pemain beserta ofisial diboyong untuk mengikuti gelaran Piala Dunia U-17.

Timnas Maroko U-17 tergabung di Grup A bersama Indonesia, Ekuador, dan Panama. Skuad asuhan Said Chiba, akan menghadapi Timnas Indonesia U-17 pada laga terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada tanggal 16 November 2023.

------------

Reporter : Yoyok Agusta

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

