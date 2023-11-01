Lesti Kejora senandungkan single Andaikan Kau Datang milik Tonny Koeswoyo, saat tampil di Indonesia Movie Actors Awards 2023, Selasa (31/10/2023).
Single Andaikan Kau Datang menjadi soundtrack dari film Miracle Miracle In Cell No.7 versi Indonesia , yang aslinya didendangkan oleh Andmesh
Penampilan Lesti memukau dan menduduki trending 2 dalam kanal Youtube
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow