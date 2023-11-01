...

Lesti Kejora Getaran Panggung Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) 2023, Bawakan Lagu Andaikan Kau Datang

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 18:00 WIB
Lesti Kejora senandungkan single Andaikan Kau Datang milik Tonny Koeswoyo, saat tampil di Indonesia Movie Actors Awards 2023, Selasa (31/10/2023).
 
Single Andaikan Kau Datang menjadi soundtrack dari film Miracle Miracle In Cell No.7 versi Indonesia , yang aslinya didendangkan oleh Andmesh 
 
Penampilan Lesti memukau dan menduduki trending 2 dalam kanal Youtube 
 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Berita Terkait

