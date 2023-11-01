Transjakarta menambah 73 unit bus medium dari operator baru, Rabu (1/11). Penambahan seiring ikutnya PT Jewa Dian Mitra jadi operator angkutan umum

Saat ini, sudah ada 20 operator yang bergabung dengan Transjakarta. Dari 73 bus, 12 unit sudah dapat dioperasikan mulai hari ini.

Peresmian digelar Transjakarta, Dishub DKI Jakarta dan PT Dian Jiwa Mitra. Lokasi di Kantor Pusat PT Dian Jiwa Mitra, Pamulang, Tangerang Selatan.

Reporter: Rifqi Herjoko

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

