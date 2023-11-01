...

Horee! Transjakarta Tambah 73 Unit Bus Medium dari Operator Baru

Rifqi Herjoko, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 11:30 WIB
Transjakarta menambah 73 unit bus medium dari operator baru, Rabu (1/11). Penambahan seiring ikutnya PT Jewa Dian Mitra jadi operator angkutan umum
 
Saat ini, sudah ada 20 operator yang bergabung dengan Transjakarta. Dari 73 bus, 12 unit sudah dapat dioperasikan mulai hari ini.
 
Peresmian digelar Transjakarta, Dishub DKI Jakarta dan PT Dian Jiwa Mitra. Lokasi di Kantor Pusat PT Dian Jiwa Mitra, Pamulang, Tangerang Selatan.
 
