Tumpukan sampah menggunung di depan permukiman warga, Rabu (1/11). Pengangkutan sampah terkendala penutupan TPA Suwung, Denpasar, Bali.

Sementara di TPS Monang Maning Denpasar Barat, sampah setinggi atap. Pengangkutan sampah dari TPS ini menjadi tak menentu karena TPA tutup. Pemda terus berupaya mencari solusi penanganan sampah di Denpasar.

Kontributor: Indira Arri

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News