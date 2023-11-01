Foto rekaman CCTV memperlihatkan diduga perampok toko emas. TKP di toko emas Desa Klepek, Sukosewu, Bojonegoro, Jatim. Terduga pelaku berboncengan motor dan merampok toko emas.
Polisi mengklaim telah mengantongi ciri-ciri pelaku, Rabu (1/11). Saat beraksi pelaku menodongkan pistol kepada penjaga toko. Penjaga toko AAN (30) terpaksa menyerahkan satu kilogram emas.
Kontributor: Dedi Mahdi
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
